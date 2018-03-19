Додон: Россия во главе с Путиным стала символом надежды

Президент Молдавии Игорь Додон поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием и подчеркнул, что сильная Россия нужна не только россиянам. Об этом он написал в фейсбуке.

«Как президент независимой Республики Молдова, хочу сказать со всей ответственностью: сильная Россия нужна не только россиянам. Сегодня Россия во главе с Владимиром Путиным, стала символом надежды для всех народов, выступающих за стабильность во всех регионах мира, за суверенную внутреннюю и внешнюю политику, за традиционные ценности», — написал Додон.

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Додон также подчеркнул, что его страна заинтересована в углублении и расширении партнерства с Россией.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков также поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах

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