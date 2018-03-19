Президент Киргизии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, сообщается на сайте главы Киргизии.

«Ваша убедительная победа на прошедших президентских выборах является ярким свидетельством всенародного доверия лично Вам и выбранному Вами курсу на всестороннее развитие и укрепление всех сфер жизнедеятельности российского государства, упрочение позиции России на международной арене и обеспечение региональной и глобальной безопасности», — говорится в сообщении.

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Жээнбеков также отметил высокий уровень союзничества и стратегического партнерства между Кыргызстаном и Россией.

Ранее главы других государств также поздравили Путина с победой.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.