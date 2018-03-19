Президент Боливии поздравил Путина с победой на выборах

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Президент Боливии Эво Моралес поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России, сообщается в твиттере Моралеса.

«Приветствуем убедительную победу брата, президента России Владимира Путина, переизбранного с более чем 70% поддержки народа на выборах. Россия уважает достоинство народов и гарантирует геополитический баланс и международный мир перед натиском империализма», — написал Моралес.

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Ранее сообщалось, что по данным ЦИК, Путин набирает более 76% голосов после обработки 80% протоколов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.