Захарова: все решения по ответным мерам в отношении Лондона приняты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все решения по ответным мерам в отношении Великобритании уже приняты. Об этом сообщает RT.

«Решения об ответных мерах российской стороной приняты, и они не в ближайшие часы, но в ближайшее время будут доведены до британской стороны», — сказала Захарова.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что из-за якобы причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Лондон высылает 23-х российских дипломатов. В России опровергли причастность к покушению на Скрипаля и пообещали разработать ответные меры.