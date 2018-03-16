Песков прокомментировал обвинение Джонсона в адрес Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел непростительным нарушением дипломатического этикета любые обвинения со стороны Лондона в адрес Владимира Путина о его возможной причастности к делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает ТАСС.

«Мы уже на различных уровнях неоднократно заявляли, что Россия не имеет никакого отношения к этой истории. Любая отсылка или упоминание нашего президента в этой связи является ни чем иным как шокирующим и непростительным нарушением дипломатических правил приличия», — сказал Песков.

Этими словами Песков прокомментировал слова главы британского МИДа Бориса Джонсона о личном приказе Путина применить яд «Новичок»‍.