Финская делегация предложила ввести безвизовый режим с Крымом

Председатель русско-финской ассоциации дружбы Дарья Скиппари-Смирнова выступила с предложением организовать безвизовый режим для финнов при поездках на полуостров, а также наладить прямое авиасообщение с Хельсинки. Об этом сообщает к РИА «Новости».

По ее словам, такая возможность уже обсуждалась с одной из авиакомпаний Финляндии.

Реклама

Отмечается, что в настоящее время финская делегация впервые с воссоединения полуострова с Россий находится на его территории, а путь в Крым долгий из-за отсутствия авиасообщения.

«Можно поехать на отдых в Италию, а можно в Крым. Тут по климату также комфортно, но намного дешевле. Хотя мы заметили, что крымские цены выше, чем, например, в Петербурге», — заявила Скиппари-Смирнова.

Ранее Иран предложил ввести безвизовый режим для туристов из России.