Финская делегация предложила ввести безвизовый режим с Крымом
Председатель русско-финской ассоциации дружбы Дарья Скиппари-Смирнова выступила с предложением организовать безвизовый режим для финнов при поездках на полуостров, а также наладить прямое авиасообщение с Хельсинки. Об этом сообщает к РИА «Новости».
По ее словам, такая возможность уже обсуждалась с одной из авиакомпаний Финляндии.
Отмечается, что в настоящее время финская делегация впервые с воссоединения полуострова с Россий находится на его территории, а путь в Крым долгий из-за отсутствия авиасообщения.
«Можно поехать на отдых в Италию, а можно в Крым. Тут по климату также комфортно, но намного дешевле. Хотя мы заметили, что крымские цены выше, чем, например, в Петербурге», — заявила Скиппари-Смирнова.
Ранее Иран предложил ввести безвизовый режим для туристов из России.