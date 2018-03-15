Захарова пообещала ответить на недружественные меры Британии

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения Великобритании по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и пообещала принять ответные меры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ее заявление на брифинге.

«Предполагаются в связи с введением и объявлением о введении Великобританией соответствующих шагов недружественных и мер в отношении России. Предполагается, безусловно, принятие ответных мер», — заявила Захарова.

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По ее словам, обвинения британской стороны являются «абсолютно сумасшедшими».

Ранее Великобритания заблокировала предложенный Россией проект заявления Совбеза ООН по делу Скрипаля.