Захарова пообещала ответить на недружественные меры Британии
Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения Великобритании по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и пообещала принять ответные меры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ее заявление на брифинге.
«Предполагаются в связи с введением и объявлением о введении Великобританией соответствующих шагов недружественных и мер в отношении России. Предполагается, безусловно, принятие ответных мер», — заявила Захарова.
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По ее словам, обвинения британской стороны являются «абсолютно сумасшедшими».
Ранее Великобритания заблокировала предложенный Россией проект заявления Совбеза ООН по делу Скрипаля.