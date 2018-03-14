Глава МИД ФРГ заявил об обеспокоенности делом Скрипаля

Новый глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин озабочен делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает РИА «Новости».

«Мы крайне озабочены делом вокруг атаки с применением отравляющего газа и очень серьезно воспринимаем оценки британского правительства», — сказал Маас.

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Он отметил, что восприятие России как страны в изоляции огорчает Германию, и Берлину придется менять свою внешнюю политику в связи с этим.

Ранее сообщалось, что Лондон передал Москве список высылаемых из Великобритании дипломатов.