Путин потребовал от США предоставить официальные документы о «российском вмешательстве»

В ходе интервью телеканалу NBC президент России Владимир Путин потребовал, чтобы американская сторона предоставила официальные документы, доказывающие вину российских граждан во «вмешательстве» в президентские выборы в США в 2016 году.

«Дайте нам материалы. Дайте нам информацию. При всем уважении к вам лично, при всем уважении к конгрессу, у вас должны быть люди с дипломами по юриспруденции, 100% должны быть», — сказал Путин.

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По его словам, для уголовного преследования в России необходим официальный запрос российскому генпрокурору.

«Это должно пройти по официальным каналам, а не через прессу или крики и вопли в конгрессе США», — добавил Путин.

Ранее Путин назвал две причины, по которым страна может прибегнуть к использованию ядерного вооружения.