Кадыров рассказал о «цели всей своей жизни»

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» прокомментировал запрет на посещение Латвии.

«Дорогие друзья! Очень нуждаюсь в вашей помощи. А помочь вы мне можете ценным советом. Интересуюсь, как можно въехать в Латвию, минуя кордоны. Дело в том, что визит в Латвию был целью всей моей жизни. Днем и ночью, на работе и дома мечтал о поездке в Ригу. И теперь, когда удалось выбрать для этого два-три дня, Сейм Латвии сообщает, что мне запрещен въезд», — написал Кадыров.

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Всего в список лиц, которым запрещено посещать Латвию, были включены 49 имен из «списка Магнитского».

«Ну очень расстроился, не нахожу себе места. И верховая езда не успокаивает нервы, и тренировка не в радость, да и музыка не отвлекает от мысли, что не могу поехать в родимую Латвию», — говорится в сообщении главы Чечни.

Кадыров также отметил, что как человек «воспитанный на иных традициях и ценностях» приглашает граждан Латвии в Чечню в ответ на объявление санкций.

Ранее пресс-секретарь Кадырова сообщил, что глава Чечни ближайшие 30 лет не планировал посещать Латвию.