Песков назвал причину переноса места послания Путина Федеральному Собранию

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, послание главы государства Федеральному Собранию будет перенесено в Манеж в связи с расширенным составом приглашенных, передает РИА «Новости».

«Действительно, это будет запланировано к проведению в Манеже. Связано это с тем, что чуть-чуть будет расширен состав приглашенных — это будет чуть шире, чем только Федеральное Собрание. Собственно, это практиковалось и ранее, но в этом году будет несколько больше приглашенных», — сказал Песков.

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Он также отметил, что в этот раз будут использованы экраны для инфографики.

«Для, собственно, лучшей визуализации — использование инфографики. Будут использованы экраны, которые сложно просто технологически, логистически установить в Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале, учитывая, что это все-таки исторический зал», — сообщил он.

Он подчеркнул, что «это будет послание президента Федеральному Собранию, оглашение которого является конституционной обязанностью главы государства».

Ранее СМИ назвали особенности послания Путина Федеральному собранию.