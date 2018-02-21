Власти Северной Кореи отменили встречу с вице-президентом США на Олимпиаде

Вице-президент Соединенных штатов Майк Пенс должен был встретиться с представителями Северной Кореи во время визита на Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане, однако власти КНДР отменили встречу, сообщает Reuters.

Представитель Пенса заявил, что северокорейские власти «избежали встречи (на Олимпиаде в Пхёнчхане — «Газета.Ru») или, возможно, они никогда и не хотели садиться за стол переговоров». В штабе вице-президента отметили, что отмена переговоров с КНДР могла произойти и потому, что Пенс открыто обвинял Северную Корею в нарушении прав человека и заявлял о введении новых экономических санкций.

Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи призвал КНДР возобновить диалог с США.