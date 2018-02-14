Песков назвал чушью показания Пономарева о мотивах воссоединения Крыма с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью показания, которые экс-депутатом Госдумы Илья Пономарев дал в суде Киева, передает «Интерфакс».

Песков ответил на вопрос о том, как в Кремле расценивают утверждение Пономарева о том, что решение о начале процесса воссоединения Крыма с Россией было принято президентом России Владимиром Путиным после инцидента с вертолетом 22 февраля 2014 года, которое глава российского государства якобы воспринял, как покушение на свою жизнь.

Реклама

«Это чушь», — ответил Песков.

Ранее Илья Пономарев дал показания в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.