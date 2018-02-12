Саакашвили задержали в киевском ресторане

Экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили задержали в ресторане в Киеве. Об этом сообщил соратник политика, депутат Верховной рады Украины Юрий Деревянко, передает РИА «Новости».

«Только что его похитили неизвестные с … ресторана «Сулугуни» в Киеве», – сказал Деревянко.

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По словам депутата, это был спецназ. Он сказал, что не знает, куда именно увезли Саакашвили.

По данным агентства, СБУ, прокуратура и миграционная служба заявили, что не имеют отношения к задержанию политика.

Ранее Саакашвили рассказал о решении властей Украины депортировать его в Польшу.