Белый дом поддержал Израиль в конфликте на сирийской границе

США поддерживают Израиль в ситуации с конфликтом на границе с Сирией, говорится в официальном сообщении Белого дома.

«Израиль является верным союзником Соединенных Штатов, и мы поддерживаем его право защищать себя от поддерживаемых Ираном сирийских и ополченских сил на юге Сирии. Мы призываем Иран и его союзников прекратить провокационные действия и добиваться мира в регионе», — говорится в сообщении.

Ранее в Госдепартаменте США рассказали об опасности «злостных действий» Ирана.