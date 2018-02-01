Глава ЦРУ объяснил смысл встреч с сотрудниками российской разведки
Глава ЦРУ Майкл Помпео в своем письме лидеру Демократической партии в сенате США объяснил, что сотрудники его ведомства проводят встречи с сотрудниками российской разведки на регулярной основе для обеспечения безопасности граждан США, передает Reuters.
«Мы периодически встречаемся с нашими коллегами из российской разведки по той же причине, что и наши предшественники — чтобы обеспечить безопасность американцев», — заявил Помпео.
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Он также отметил, что в ходе этих встреч обсуждаются «сложные вопросы, по которым российские и американские интересы не совпадают».
Ранее сообщалось, что в Кремле не стали комментировать сообщения о поездке главы СВР в США.