Глава ЦРУ объяснил смысл встреч с сотрудниками российской разведки

Глава ЦРУ Майкл Помпео в своем письме лидеру Демократической партии в сенате США объяснил, что сотрудники его ведомства проводят встречи с сотрудниками российской разведки на регулярной основе для обеспечения безопасности граждан США, передает Reuters.

«Мы периодически встречаемся с нашими коллегами из российской разведки по той же причине, что и наши предшественники — чтобы обеспечить безопасность американцев», — заявил Помпео.

Реклама

Он также отметил, что в ходе этих встреч обсуждаются «сложные вопросы, по которым российские и американские интересы не совпадают».

Ранее сообщалось, что в Кремле не стали комментировать сообщения о поездке главы СВР в США.