Косачев: американский санкционный принтер явно взбесился

Председатель Комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев заявил, что американский «санкционный принтер» явно взбесился. Об этом он написал в фейсбуке.

Косачев обратил внимание на статистику: по его словам, с начала 70-х годов конгресс США принял более пятисот законодательных актов о санкциях против других стран — или примерно по одному в месяц.

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«Но это в среднем. В последнее время американский санкционный принтер явно взбесился и штампует соответствующие решения аки пчелка, стремительно задирая кривую карательной статистики вверх», — отметил сенатор.

По словам Косачева, санкционная политика США приобрела хаотичный характер.

«Сюжеты разные, цель опять же одна. Сдержать Россию и параллельно взбодрить замешавшуюся Европу, все сильнее сомневающуюся в самоценности трансатлантической солидарности. Игра ведь в одни ворота, и они явно не европейские», — добавил он.

Косачев резюмировал, что президент США Дональд Трамп явно слабее конгресса и его продолжают загонять в угол.

Ранее в МИДе заявили, что санкции демонстрируют на весь мир беспомощность США.