МИД России ответил США на обвинения в причастности к химатаке в Сирии

МИД России опроверг заявления Вашингтона о том, что Россия и сирийские власти причастны к химатаке в Восточной Гуте 22 января. При этом отмечается, что и сам факт химатаки не подтвержден.

«Вопреки здравому смыслу нас – наряду с законными властями Сирии – объявили ответственными за химическую атаку в сирийской Восточной Гуте 22 января, сам факт которой даже не подтвержден. Единственная ссылка — сообщения пресловутых «Белых касок», давно сотрудничающих с террористическими группировками и полностью себя дискредитировавших провокациями и постоянным распространением откровенной лжи», — говорится в сообщении.

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В ведомстве подчеркнули, что последние нападки «подверстаны» под сомнительные кулуарные инициативы США и их союзников.

«Доказательная база» в таких случаях сводится к явно сфабрикованным новостным вбросам, причем в качестве «улик» подаются сообщения в социальных сетях, написанные, возможно, далеко от Сирии», — отметили в МИДе.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия потакает зверствам сирийского режима.