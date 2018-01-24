Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к Конгрессу сирийского нацдиалога в Сочи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

«В продолжение контактов лидеров двух стран министры обсудили ход подготовки к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи. Условлено предпринять дополнительные совместные шаги в интересах обеспечения успешного проведения данного мероприятия», — говорится в сообщении.

24 января Лавров также созвонился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.