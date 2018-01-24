Песков о расследовании химатак в Сирии: США предпочитают путь наклеивания ярлыков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по вопросу расследования химатак в Сирии российская и американская позиции «диаметрально расходятся», сообщает РИА «Новости».

«В целом, мы категорически не согласны с подходом американцев, которые идут по пути заматывания реальных международных расследований предыдущих случаев, которые предпочитают путь наклеивания ярлыков без каких-либо оснований», — сказал Песков.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков назвал заявления США о том, что Россия якобы отказывается расследовать случаи химатак в Сирии, «трескотней» и «приемом клеветнического характера».