В Госдуме назвали требование Совета Европы заплатить взнос «абсурдом»

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал требование генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о внесении Россией членского взноса в организацию нелогичным и неразумным, сообщает RT.

«Мы, конечно, никого за нас не просим платить. Мы сами будем платить по своим счетам, если эти счета корректны. В данном случае просить от нас взнос и не давать нам возможности работать — это абсурд. Нас лишили права голоса, и при этом хотят получать деньги. Мы считаем, что это неразумно и нелогично, осуществлять такие действия. Наш взнос будет проплачен, как только будут сняты ограничения, связанные с лишением права высказывать свою точку зрения», — заявил Чепа.

Ранее Ягланд сказал, что Россия, как и все страны-члены, имеет обязательства и должна заплатить взнос в феврале этого года.