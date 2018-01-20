В России назвали терактом убийство сербского политика Ивановича

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Москва считает убийство в частично признанном Косово сербского политика Оливера Ивановича терактом, направленным на запугивание. Об этом Лукашевич сказал в ходе заседания постоянного совета ОБСЕ в связи с убийством Ивановича, текст его выступления приводится на сайте МИДа России.

«Убийство 16 января 2018 г. в Косовской Митровице известного сербского политика Оливера Ивановича считаем террористическим актом, направленным на запугивание сербского населения на севере автономного края Косово», — отметил Лукашевич.

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Дипломат также отметил, что убийство Ивановича свидетельствует о необходимости постоянного внимания многосторонних структур к ситуации в Косово.

Ранее сообщалось, что в Косово назначили награду за информацию об убийстве Ивановича.