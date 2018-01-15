Reuters: Франция ожидает от Британии больше денег за безопасность границ

Франция ожидает, что Великобритания примет больше беженцев и заплатит ей больше за безопасность рубежей, чтобы сохранить границу на французской стороне Ла-Манша, сообщает Reuters со ссылкой на чиновника французского правительства.

Британская граница была продлена до территории Франции согласно двустороннему договору от 2003 года. Но мигрантский кризис и выход Великобритании из ЕС сделали эту договоренность предметом усиленных трений.

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Сообщается, что этот вопрос будет обсуждаться 18 января на переговорах президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Великобритании Терезы Мэй.

По словам источника, Британия за последние три года перечислила Франции €140 млн на инфраструктуру для безопасности границ, но эта сумма должна быть увеличена в будущем.

В мае 2017 года власти Франции решили расчистить лагерь беженцев в Париже.