Над входом в отель Трампа появилась надпись «вонючая дыра»

В Вашингтоне неизвестные спроецировали на стену над входом в отель Дональда Трампа световую надпись «вонючая дыра», сообщает The Hill.

Также на здание были спроецированы несколько лозунгов, в частности, с требованием прекратить господство «белых».

Ранее Дональд Трамп, говоря о мигрантах, употребил выражение «вонючая дыра» по отношению к ряду африканских стран. После этого некоторые страны выразили США ноту протеста, а власти Ботсваны через посла попросили уточнить, считается ли Ботсвана «вонючей дырой».

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон также раскритиковала президента Дональда Трампа за «расистские взгляды».