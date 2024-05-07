Айза рассказала о шансах ее бывших на возобновление отношений

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не будет давать второй шанс бывшим возлюбленным.

«Мне с нынешними бы разобраться. А то я тут заблудилась», — рассказала блогерша.

Айза была замужем дважды. Первым ее супругом был рэпер Алексей Долматов (Гуф). В их браке родился сын Сэм. Блогерша и артист были женаты с 2008 по 2013 год. Причиной расставания, как отмечала Айза, стали измены артиста и пагубные привычки.

В декабре Айза впервые подала иск на алименты к Гуфу. Она подала на рэпера в суд из-за необходимости оплачивать их сыну образование. Сэм хочет поступить в университет в Сингапуре. Блогерша отметила, что до этого случая десять лет не просила у артиста денег. 24 апреля Айза призналась, что хочет снова подать иск на алименты к бывшему мужу.

Айза была также замужем за бизнесменом Дмитрием Анохиным. В 2016-м у них родился сын Элвис. Бизнесвумен развелась со вторым мужем в 2020 году. Бывшие супруги часто конфликтовали и судились из-за их общего бизнеса — салона красоты. В итоге блогерша заплатила экс-мужу 12 миллионов рублей за бьюти-центр.

Ранее Айза захотела продать сеть салонов красоты.