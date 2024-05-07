Путин подписал указ об обеспечении граждан жильем

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 квадратных метров к 2036 году. Об этом говорится в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

«Установить эти целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни», — говорится в указе.

Также Путин поручил обеспечить к 2030 году повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год.

Кроме того, президент подписал указ, согласно которому Россия должна стремиться к тому, чтобы средняя продолжительность жизни к 2030 году выросла до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года.

7 мая Владимир Путин торжественно вступил в должность президента России в пятый раз в жизни. Новый срок правления продлится до 2030 года. Правительство после инаугурации автоматически сложило свои полномочия.

Ранее политолог назвал дальнейшее развитие России одной из главных задач Путина.