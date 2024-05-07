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Детские сады России отчитались о парадах «дошкольных войск»

В российских детсадах прошли парады дошкольных войск

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Depositphotos

За два дня до 9 мая в социальных сетях российских детских садов появились публикации и фотоотчеты о проведении парадов «дошкольных войск», обратила внимание «Газета.Ru». Посты о мероприятиях были опубликованы в сообществах дошкольных учреждений, например, Тамбова, Тобольска, Нефтекамска, Ейска и Новочеркасска. Так, в группе тамбовского детского сада «Акварелька» сообщалось о проведении парада «минивойск дошкольников».

«Торжественным маршем под музыку, любимыми песнями, танцем и стихами встретили этот день воспитанники детского сада «Акварелька».

Минутой молчания воспитанники и взрослые почтили память героев былых времен и тех, кто погиб в современных войнах», — сказано в публикации учреждения.

В группе детского сада №41 города Нефтекамск сообщили, что мероприятие началось с выноса знамени РФ и республики Башкортостан. Также перед воспитанниками выступили «почетные гости», а дети танцевали, «исполняли, стихи, песни о войне и о победе, о мире и нашей прекрасной России».

В сообществе управления образования администрации Ейского района в социальных сетях также появился пост о проведении «марша дошкольников». В публикации отмечается, что будущие защитники Отечества прошли в «парадном расчете» в форме пограничников. Парад дошкольников возглавил воспитанник подготовительной группы учреждения.

В официальной группе детского сада №49 отчитались не только о проведении «парада дошкольных войск», но и о шествии «Бессмертного полка». В публикации отмечается, что воспитанники со своими родителями и воспитателями прошли по площади детского сада под звуки торжественного марша и громкие крики «Ура!» с флагами и воздушными шарами «в форме разных родов войск».

«Юные участники парада почувствовали себя частью важного события, которое не только показывает подвиг всего советского народа, но и объединяет эпохи и поколения людей», — отметили авторы поста.

Ранее российском детсаду устроили «инаугурацию» президента со «знаменосцами» и «прессой».

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