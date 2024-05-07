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Израиль нарушил все нормы международного права по эвакуации

ООН: Израиль нарушил все пять международных норм эвакуации в Газе

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Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке заявил о нарушении Израилем всех норм международного права по эвакуации мирного населения при операции в Рафахе. Его слова передает РИА Новости.

«Эвакуация гражданского населения в условиях конфликта строго регулируется международным правом. Прежде всего население должно быть предупреждено заранее, чтобы успеть. Здесь этого не было», — заявил Лаерке на брифинге в Женеве.

Кроме того, маршруты эвакуации, как и районы назначения, должны быть безопасными, туда необходимо обеспечить доступ гуманитарной помощи. Ничего из этого также не было сделано, подчеркнул Лаерке.

7 мая сообщалось, что Вооруженные силы Израиля начали точечную контртеррористическую операцию на востоке города Рафах в секторе Газа. При этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела штурм КПП «Рафах» и остановила его работу.

Сообщалось, что войска и танки ЦАХАЛ вошли на территорию КПП с палестинской стороны, после чего через него прекратили пропуск машин с гумпомощью и пассажирами. На этом фоне МИД Иордании предупредил, что военная операция Израиля в Рафахе «предвещает катастрофические последствия».

Ранее в ООН призвали Израиль прекратить эскалацию.

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