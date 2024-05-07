В Ростовской области мужчина ранил себя в живот, стреляя по полицейским

Житель Ростовской области стрелял в полицейских и ранил сам себя, передает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские выехали на вызов после сообщения о неадекватном поведении пьяного мужчины в поселке Темерницкий. На месте выяснилось, что при себе у дебошира имеется травматическое оружие. Дважды он выстрелил из него в сторону правоохранителей, а затем совершил непроизвольный выстрел себе в живот.

Стражи порядка не пострадали, а возмутителя спокойствия пришлось доставить в больницу. Оружие у пострадавшего было изъято, на него составили административный протокол. Хозяина травмата собираются привлечь к ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Сейчас хулиган содержится в специальном помещении для задержанных. Как ожидается, оценку инциденту даст СУ СК России по Ростовской области.

Ранее в Башкирии 18-летний юноша выстрелил себе в лицо на дне рождения друга.