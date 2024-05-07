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«Рассказывает сказки»: слова Игнашевича о позорном судействе навали неприятными

Экс-арбитр ФИФА Стипиди заявил, что Игнашевич рассказывает сказки о судействе

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Виталий Невар/РИА Новости

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Павел Стипиди критично оценил высказывания главного тренера калининградской «Балтики» Сергея Игнашевича, который назвал позорным судейство Сергея Иванова в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Игнашевич рассказывает сказки, что было якобы позорное судейство. Я смотрел весь матч и не увидел никакого позорного судейства. В каких моментах арбитр Иванов совершил ошибки, которые повлияли на ход игры и результат матча? Я не увидел ни одной. Иванов все судил одинаково. Такие слова Игнашевича неприятны», — заявил Стипиди.

«Урал» победил со счетом 2:1, забив решающий гол на последних минутах матча. В турнирной таблице чемпионата России «Урал» занимает 13-е место, набрав 28 очков. «Балтика» идет на 15-м месте, имея в активе 26 баллов.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ петербургский «Зенит», который набрал 51 очко. На балл меньше имеют идущие на втором и третьем местах «Краснодар» и московское «Динамо».

Ранее в «Зените» объяснили, почему не смогли досрочно оформить чемпионство.

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