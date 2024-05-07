В Кремле рассказали о первых встречах Путина после инаугурации

Президент России Владимир Путин провел первые встречи после церемонии инаугурации — с доктором Леонидом Рошалем и своей классной руководительницей Верой Гуревич. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошаль поздравил Путина вступлением в должность и подарил ему свою книгу «Мимоходом». Хирург также отметил прекрасную физическую форму главы государства.

«Вы сегодня прошли этот марафон по лестницам туда [по Первому корпусу Кремля и Большому Кремлевскому дворцу] без одышки», — приводит ТАСС слова врача.

Затем Путин провел встречу с педагогом Верой Гуревич, которая была классным руководителем президента в ленинградской школе №193 с пятого по восьмой класс. Глава государства подарил ей букет цветов и поинтересовался, как она доехала до Кремля в такую погоду (в Москве с утра была метель. — прим. «Газеты.Ru»). Гуревич ответила, что приехала на машине, заверив, что у нее все хорошо. Президенту она пожелала счастья.

Инаугурация президента РФ состоялась 7 мая. Путин в пятый раз дал присягу на Конституции, а затем обратился к россиянам с речью.

Ранее на инаугурации Путина показали электромотоциклы Aurus Merlon.