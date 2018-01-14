СМИ: Порошенко обещал ФСБ не действовать против интересов России

Телеканал «Рустави-2» опубликовал копии обращений президента Украины Петра Порошенко в ФСБ, которые были направлены в ведомство в феврале 2007 года в связи с тем, что Порошенко не был допущен на территорию России.

«Я, гражданин Украины Порошенко Петр Алексеевич 26.09.1965 г.р, в период пребывания на территории Российской Федерации обязуюсь неукоснительно соблюдать российское законодательство, не принимать участие в деятельности, направленной против интересов России», — говорится в тексте заявления Порошенко.

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В другом заявлении Порошенко отмечает, что не имеет отношения «к антироссийской кампании президента (Украины Виктора) Ющенко» и называет «необъективным» недопуск на территорию России. В документах также говорится о том, что в Санкт-Петербурге проживают родители жены старшего сына Порошенко Алексея.

Ранее Порошенко рассказал о главных реформах для Украины в 2018 году.