ООП призвала провести конференцию ООН для создания палестинского государства

Исполнительный комитет Организации освобождения Палестины опубликовал призыв к международному сообществу с целью проведения конференции под эгидой ООН для создания независимого палестинского государства, передает РИА «Новости».

«Исполком ООП призывает международное сообщество провести серьезную работу для созыва полноценной международной конференции под эгидой ООН», — говорится в тексте сообщения.

В ООП также выразили надежду на то, что эта конференция гарантирует провозглашение независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, в границах, существовавших до конфликта в 1967 году, а также на то, что в ходе конференции будут в соответствии с резолюциями ООН выработаны пути решения проблемы содержания палестинских беженцев и заключенных в тюрьмах Израиля.