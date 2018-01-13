Госдеп США призвал Азербайджан освободить арестованного журналиста

Госдепартамент США призвал Азербайджан освободить осужденного журналиста Афгана Мухтарлы. Об этом говорится в заявлении представителя ведомства Хизер Науэрт.

Мухтарлы был приговорен к шести годам тюрьмы по обвинению в контрабанде.

«США обеспокоены приговором азербайджанскому журналисту Афгану Мухтарлы. Мы настоятельно призывает руководство Азербайджана освободить Мухтарлы», — сказала она.

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Науэрт добавила, что Вашингтон считает приговор политически мотивированным.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху напомнил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану об арестах журналистов в стране.