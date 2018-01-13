Порошенко рассказал о главных реформах для Украины в 2018 году

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о ключевых для страны реформах, запланированных на 2018 год. Об этом он написал в своем фейсбуке.

«В следующем году мы должны продолжать активные реформы в стране. В частности, запланированы новые законопроекты в финансовой, судебной, инвестиционной сферах и на рынке земли», — написал он.

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Порошенко отметил, что не потерять темпы основных изменений — это первоочередная задача для страны.

Ранее Петр Порошенко заявил, что ориентирами на 2018 год будут являться «мир и развитие».