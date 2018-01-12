Власти Ботсваны попросили США уточнить, считают ли их «вонючей дырой»

Министерство иностранных дел Ботсваны вызвало посла США для того, чтобы выразить осуждение в связи со словами президента США Дональда Трампа, который употребил выражение «вонючая дыра» по отношению к ряду африканских стран, передает NBC.

«Власти Ботсваны также через посла попросили власти США уточнить, считается ли Ботсвана «вонючей дырой», учитывая, что граждане страны могут захотеть посетить США, а часть из них уже находятся на территории страны», — говорится в тексте официального сообщения.

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Во внешнеполитическом ведомстве также поинтересовались, почему Трамп принял решение употребить такое выражение по отношению к странам, с которыми у США на протяжении многих лет выстроены взаимно выгодные отношения.

Ранее сообщалось, что Сальвадор направил США ноту протеста после слов Трампа о «вонючих дырах».