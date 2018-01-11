Путин назвал нормальным большое число кандидатов на выборы президента

Президент России Владимир Путин заявил, что считает нормальным большое число кандидатов на президентских выборах, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Об этом он заявил в ходе встречи с руководителями печатных СМИ и информационных агентств.

«Мне кажется, что это нормально и хорошо. Вот этот период предвыборный, он в известной степени общество всегда напрягает, потому что, к сожалению и часто, всякой пены много появляется», — сказал Путин.

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Президент отметил, что все должно вестись в рамках закона.

«А в целом все эти кампании при определенных минусах, о которых я только что сказал, все-таки, мне кажется, во благо обществу идут. Я это приветствую и буду рад увидеть интересные и красивые идеи по развитию страны», — пояснил он.