Власти Турции начали расследование исламофобии в четырех странах ЕС

Турецкий парламент учредил комиссию для расследования ситуации с исламофобией в четырех странах – членах Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Belga.

Речь идет об Австрии, Германии, Франции и Бельгии. Отмечается, что в этих странах, по мнению турецких чиновников, «наиболее выражены проявления исламофобии».

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Комиссия начнет работу 9 января. Турецкие власти надеются, что эти страны дадут разрешения проводить расследования на месте.

Ранее премьер Венгрии назвал беженцев «мусульманскими захватчиками».