Автор книги о «Белом доме» отверг обвинения Трампа

Автор книги о Дональде Трампе «Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа» Майкл Вольф заявил, что разговаривал с американским президентом во время работы над книгой, сообщает Reuters.

Слова Вольфа противоречат посту Трампа в твиттере, где президент написал, что никогда не встречался с автором, и обвинил его в искажении фактов.

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«Разумеется, я говорил с президентом. Не знаю, понимал ли он, что это было интервью, или нет, но это совершенно точно не был разговор в формате «не под запись», — сказал Вольф в эфире телепередачи NBC «Today».

Автор книги также заметил, что люди из окружения американского президента признавались, что он ведет себя как ребенок, который хочет, чтобы все его желания немедленно исполнялись. Юристы Трампа связались с издательством Henry Holt & Co, которое планировало выпустить книгу 9 января, и попытались остановить ее выход. Вместо этого книга поступила в продажу раньше и стала бестселлером.

Ранее сообщалось, что Трамп несколько раз отказывал Вольфу в доступе к Белому дому.