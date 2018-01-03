Трамп обрушился с критикой на своего бывшего советника Бэннона

Президент США Дональд Трамп обрушился с жесткой критикой на своего бывшего советника по стратегическим вопросам Стива Бэннона. Об этом говорится в заявлении американского президента, которое публикует Bloomberg.

Критика со стороны Трампа последовала в ответ на книгу Бэннона. В ней бывший советник назвал встречу Дональда Трампа-младшего с «русскими» в июне 2016 года предательской, пишет The Guardian.

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По словам американского президента, Бэннон «сошел с ума».

«Стив Бэннон не имеет никакого отношения ко мне или к моему президентству. Когда его уволили, он не только потерял работу, но и сошел с ума», — написал Трамп.

Он добавил, что вклад Бэннона в победу на президентских выборах минимален. Кроме того, по словам Трампа, бывший советник не имел никакого влияния в Белом доме.

Президент США также обвинил Бэннона в утечках информации в СМИ.

«Стив редко встречался со мной один на один и только притворялся, будто у него есть влияние, чтобы одурачивать людей», — отметил американский президент.

Стив Бэннон, консерватор и «националистический идеолог Белого дома», был уволен в августе прошлого года на фоне протестов ультраправых, которые перетекли в беспорядки.