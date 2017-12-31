Лавров не просил Тиллерсона не называть улицу возле посольства России именем Немцова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что не просил госсекретаря США Рекса Тиллерсона отказаться от переименования в честь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова части улицы, где расположено российское посольство в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я вообще эту тему ни с кем никогда не обсуждал», – сказал Лавров в эфире программы «Международная пилорама» на НТВ относительно информации ряда СМИ.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российскую сторону устроит любое решение о переименовании улицы в Вашингтоне, на которой находится посольство России, в том числе в честь Бориса Немцова.