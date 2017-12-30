Путин — Макрону: жду тебя с визитом в России

Президент России Владимир Путин в рождественском и новогоднем поздравлении французскому коллеге Эммануэлю Макрону заявил, что ждет его с визитом в Россию. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Наша встреча в Версале и контакты по телефону позволяли обстоятельно обсуждать многие актуальные вопросы двусторонних отношений и ключевые международные проблемы. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с тобой и совместной работы в целях укрепления российско-французских связей. Жду тебя с визитом в России», — говорится в послании.

Также Путин поздравил папу Римского Франциска с Новым годом и Рождеством и выразил надежду на сотрудничество России и Ватикана.