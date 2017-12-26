Трамп пообещал вернуться к работе, но поехал играть в гольф

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что возвратится к работе после Рождества, однако уже утром 26 декабря отправился играть в гольф. Об этом пишет The Hill.

Американский президент прибыл в Уэст-Палм-Бич, где расположен принадлежащий ему гольф-клуб. Он поиграл в гольф с сенатором штата Джорджия Дэвидом Пердью и бывший профессиональным гольфистом Даной Куигли.

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Как отмечает The Hill, Трамп накануне опубликовал твит, в котором написал, что вернется к работе во вторник, 26 декабря.

Президент США проведет свой отпуск в резиденции Мар-а-Лаго и вернется в Белый дом только в январе.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как Трамп и его супруга отметили Рождество.