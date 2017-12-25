Матвиенко рассказала о новогоднем корпоративе в Совете Федерации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что в этом году новогодний корпоратив в верхней палате «ограничится бокалом шампанского». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Все ограничится бокалом шампанского, которым сенаторы поздравят друг друга», — рассказала Матвиенко.

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Она отметила, что члены Совфеда сами оплатят фуршет. По ее словам, стоимость мероприятия составит для каждого сенатора не более 3 тыс. руб.

Также во время мероприятия будет выступать музыкальный ансамбль.

Матвиенко рассказала, что «это музыкальный подарок, который мы традиционно делаем для сенаторов».