США пообещали продолжить использовать «акт Магнитского» против России

США намерены продолжать использовать «акт Магнитского» для давления на Россию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента США.

«Мы считаем, что Россия серьезно относится к «акту Магнитского». Мы продолжим его использовать для давления на Россию в части соблюдения прав человека», — заявил представитель Госдепа.

Ранее минфин США внес в санкционный «список Магнитского» пятерых граждан России, включая главу Чечни Рамзана Кадырова.