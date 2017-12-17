Стали известны подробности о содержании письма Саакашвили Порошенко

Бывший министр обороны Украины и лидер партии «Гражданская платформа» в своем фейсбуке сообщил подробности о содержании письма, написанного бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили президенту Украины Петру Порошенко.

«Личное письмо от Саакашвили президенту Украины, его заявление о необходимости переговоров с Порошенко в интересах страны, публичный призыв выйти на очередной марш, в котором уже ни разу не упоминается фамилия Порошенко, вместо этого критика адресуется обобщенно «власти» — такие шаги Михаила оказались неожиданными для многих из его сторонников, которые видели в Саакашвили мощный таран, который вот-вот снесет вместе с креслом «барыгу на Банковой», — написал Гриценко.

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Он также призвал не упрекать Саакашвили за такой шаг.

Ранее СМИ сообщили, что Саакашвили написал Порошенко письмо с предложением помириться.