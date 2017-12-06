Белый дом: Трамп признает Иерусалим столицей Израиля

Президент США Дональд Трамп официально объявит, что Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

«Президент 6 декабря объявит, что Соединенные Штаты Америки признают Иерусалим столицей Израиля», — сообщил он.

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Представитель администрации заявил, что «это является признанием как исторической реальности, так и современной реальности».

«Это объявление (о признании Иерусалима столицей Израиля) не меняет политики США в вопросе границ», — сказал чиновник.

Также он сообщил, что Трамп «распорядится, чтобы госдепартамент начал работу по переносу посольства из Тель-Авива в Иерусалим».

Как ожидается, Трамп сделает заявление об Иерусалиме 6 декабря в 21.00 мск.