Глава ЦРУ заявил о прогрессе в борьбе с «вмешательством» России в выборы в Европе

США удалось «добиться прогресса» в обеспечении безопасности европейских выборов и в частности - в борьбе с «вмешательством» России. Об этом заявил директор ЦРУ Майкл Помпео, передает Reuters

«Я каждую неделю общаюсь со своими европейскими партнерами. И все время звучит — Россия, Россия, Россия. Но мы добились большого прогресса в обеспечении безопасности европейских выборов», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп опроверг отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона после материала The New York Times о том, что американский лидер хочет сделать главой Госдепа Помпео.