В Госдуме заявили, что признание КНДР ядерной державой не является условием переговоров

Депутат Госдумы Виталий Пашин по итогам визита в КНДР заявил, что Пхеньян не называл признание ядерного статуса страны в числе условий для переговоров, сообщает РИА «Новости».

«Они выдвигают условие, чтобы их признали ядерной [державой], но это не является акцентом, что [Пхеньян] готов к переговорам только при условии ядерной державы. Они готовы к переговорам вообще, а варианты, как это возможно — ядерная держава, либо носители — они готовы разные (рассмотреть варианты — «Газета.Ru»)», — сказал депутат.

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Он отметил, что КНДР обратилась к России за помощью в данной ситуации.

Ранее депутат заявил о наличии у Северной Кореи ракеты, способной достичь США.