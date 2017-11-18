Трамп позвал «лузера» Клинтон на выборы-2020

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере назвал соперничавшую с ним на выборах экс-госсекретаря Хиллари Клинтон «лузером» и предложил ей принять участие в президентской гонке 2020 года.

«Жуликоватая Хиллари Клинтон самый ужасный (и самый большой) лузер всех времен. Она просто не может остановиться, что очень хорошо для республиканской партии. Хиллари, продолжай жить своей жизнью и попытайся снова через три года!» — написал Трамп.

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Ранее сообщалось, что Клинтон назвала президента России Владимира Путина угрозой национальной безопасности США.

Также ранее сообщалось, что муж Хиллари Клинтон, экс-президент США Билл Клинтон дал Трампу совет перестать искать врагов.